В НАТО отказались выдавать визы российским дипломатам

В НАТО не будут выдавать визы российским дипломатам, которых должны были направить для работы в постпредство в Брюсселе, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях дискуссионного клуба «Валдай».

«Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И (в Брюсселе – прим. ВЗГЛЯД) объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам», – цитирует Грушко РИА «Новости».

Также замминистра отметил, что очередное заседание Совета Россия – НАТО не может быть созвано в условиях высылки российских дипломатов.

«Это противоречит тем многочисленным заявлениям, которые делались и генеральным секретарем, и другими представителями альянса о том, что НАТО заинтересовано в политическом диалоге и созыве очередного заседания совета. Как оно (заседание – прим. ВЗГЛЯД) в этих условиях может быть созвано?» – цитирует Грушко ТАСС.

Как отметил замглавы МИД, Москва считает театром абсурда заявления НАТО о готовности к диалогу, на практике оборачивающиеся высылкой российских дипломатов.

Напомним, 27 марта НАТО приняло решение сократить на 10 человек число сотрудников постпредства России при альянсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отменил согласие на назначение семи сотрудников, аккредитованных при постпредстве России. Еще трем сотрудникам откажут в аккредитации, заявлял он.