Лимонов оскорбил предсказавшую распад России писательницу из Норвегии

Писатель Эдуард Лимонов резко раскритиковал вывод коллеги из Норвегии Эрики Фатланд о том, что «Россия будет расширяться, пока не рухнет».

«Я не знаю, что это за писательница, и можно ли ей доверять. Первый раз слышу о ней. Мало ли кто чего говорит. Но я всегда считал, что в 1945 году Россия была наиболее великой, и хотел бы, чтобы мы вернулись к этому. Я буду только приветствовать, если Россия станет еще могущественнее, еще огромнее, еще величественнее», – цитирует Лимонова Федеральное агентство новостей.

Писатель и лидер незарегистрированной националистической партии «Другая Россия» заявил, что Эрика Фатланд представляет «подавляющее меньшинство», поскольку в Норвегии проживают 3 млн человек, а «российский народ – самый крупный в Европе».

«У нас только на европейской части страны проживает 118 млн граждан. Куда мы денемся? Только если нас не подвергнут какому-то жутчайшему геноциду, тогда мы вымрем. Но скорее вымрут немцы, потому что их 80 млн всего. А вообще – это нонсенс какой-то», – продолжил Лимонов.

Также он отметил что высказался бы по поводу творчества Фатланд более серьезно, если бы знал, кто она такая.

«А так – это одна баба сказала. А то, что ее прогноз относительно будущего России обсуждают в интернете, так там много чего обсуждают. Это же Интернет. И неужели какая-то задрипа из Норвегии не понимает, что в 1991 году от России отняли 14 республик и больше половины населения? Какое это расширение?» – резюмировал Лимонов.

Ранее сообщалось, что норвежская писательница Эрика Фатланд посетила граничащие с Россией страны, чтобы написать книгу «Граница», и порассуждала о будущем страны.

«Я предполагаю, что будущее России основано на истории. Существовало множество империй, и все они всегда распадались. Россия такая большая, и там живет так много разных народов, а государство неэффективно из-за масштабной коррупции и слабой экономики. Я думаю, что Россия будет расширяться, пока не рухнет. Не могу сказать точно, когда это произойдет, но не думаю, что через 100 лет граница ее будет выглядеть так, как сейчас. Российская граница станет короче», – отметила Фатланд.