Норвежская писательница заявила о будущем крахе России

Норвежская писательница Эрика Фатланд посетила граничащие с Россией страны, чтобы написать книгу «Граница», и порассуждала о будущем страны.

Эрика Фатланд за 259 дней объехала 14 странам, граничащих с Россией, надеясь понять, что можно узнать о государстве, наблюдая за ним снаружи. В частности, писательница посетила Северную Корею, Китай, Азербайджан, Грузию, Литву.

В результате путешествия Фатланд сделала вывод, что соседние страны в основном относятся к России как к старшему брату, зная, что она «больше и сильнее», сообщает «ИноСМИ».

«За исключением Китая, чья экономика – одна из крупнейших в мире. Российская экономика сейчас слаба. В 19-20 веках соотношение было противоположным. Россия была гораздо сильнее Китая, но это изменилось за довольно короткое время. Китай сегодня очень важен для России как торговый партнер, в то время как Россия для Китая – лишь один из многих партнеров, причем далеко не самый значительный», – пишет Фатланд.

Писательница также предположила, что Россия будет пытаться расшириться, но она также выразила мнение, что страну постигнет та же участь, что и другие империи, которые откусили слишком большой кусок.

«Я предполагаю, что будущее России основано на истории. Существовало множество империй, и все они всегда распадались. Россия такая большая, и там живет так много разных народов, а государство неэффективно из-за масштабной коррупции и слабой экономики. Я думаю, что Россия будет расширяться, пока не рухнет. Не могу сказать точно, когда это произойдет, но не думаю, что через 100 лет граница ее будет выглядеть так, как сейчас. Российская граница станет короче», – пишет Фатланд.