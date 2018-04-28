Китай подготовил крупнейший эксперимент по вмешательству в природу

Китай готовит крупнейший эксперимент по созданию искусственного дождя в попытке вызвать дополнительные ливни в Тибетском нагорье.

В Тибетских горах будут установлены десятки тысяч камер сгорания топлива, с тем чтобы увеличить количество осадков в регионе до 10 млрд кубометров в год, сообщает Science Alert.

Камеры будут выпускать частицы йодистого серебра, которые, попав в атмосферу, как ожидается, сформируют влажные облака.

На данный момент на склонах Тибетского нагорья было размещено более 500 горелок.

Этот эксперимент является продолжением разработанного в 2016 году проекта «Тяньхэ» (Небесная река). Предполагается, что это позволит вызвать дополнительные ливни на территории около 1,6 млн кв. км. Общий объем выпавшей воды может составить до 7% от годового потребления воды в Китае.

Президент государственной корпорации по аэрокосмической науке и технологиям Китая, которая разрабатывает проект, Лэй Фанпей сказал, что проект является «важнейшей инновацией, способной решить проблему нехватки воды в Китае». «Это внесет важный вклад не только в развитие Китая, но в благосостояние всего человечества», – добавил он.

Однако некоторые ученые скептически относятся к эксперименту. Геоинженер-исследователь Янош Пажтор отметил, что система сама по себе не производит дождь, и если ливень начнется в одном месте, значит, его не будет в другом.