Россияне рассказали, как будут отмечать 1 мая

Популярность Дня труда снижается, все чаще россияне воспринимают этот праздник как обычный выходной, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, в 2018 году о намерении отмечать Праздник весны и труда заявили 56% респондентов.

«При этом традиция отмечать День труда в кругу гостей уходит, все чаще россияне воспринимают этот день как обычный выходной, который можно провести в кругу семьи или на даче», – передает РИА «Новости» сообщение ВЦИОМ.



По данным социологов, 27% опрошенных собираются провести время с семьей, а 21% собираются заняться садом и огородом, еще 13% опрошенных сообщили, что в этом году в День труда будут работать.

По данным ВЦИОМ, на данный момент «уровень удовлетворенности работой среди трудящихся остается крайне высок – 80%».

Причем даже среди россиян с плохим, по их оценкам, материальным положением, 56% своей работой удовлетворены. Недовольство высказывают 18% респондентов, а остаться на своем нынешнем месте готовы 52% работающих россиян.



Главной причиной желания сменить работу 20% опрошенных назвали низкую зарплату.

«На второе место среди причин для смены работы впервые вышло желание начать свое дело (7%), тогда как недовольство чрезмерно напряженным трудом (6%) и отсутствие надежд на карьерный рост (5%) переместились на третье и четвертое места. Примерно столько же работников (5%) опасаются не заработать на достойную пенсию», – говорится в результатах опроса.



Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 25-26 апреля 2018 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 1994–2015 годах проводились квартирные опросы.