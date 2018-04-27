Кремль раскрыл подробности переговоров с представителями Армении

Переговоры представителей Армении, посетивших Москву, были сконцентрированы вокруг необходимости скорейшего конституционного урегулирования кризиса в стране, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Шли переговоры по линии ведомств, был также телефонный разговор (президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном). Главным образом это общение было сконцентрировано вокруг необходимости скорейшего урегулирования кризисной ситуации, которая сейчас возникла в Армении, урегулирования, безусловно, в конституционных рамках, таким образом, чтобы был найден консенсус между всеми заинтересованными сторонами», – передает ТАСС слова Пескова.

Он отметил также, что в Кремле рассчитывают на консенсус между политическими силами в Армении и ждут выборов премьер-министра, которые состоятся в парламенте 1 мая.

Песков не ответил на вопрос о том, кто из российских высокопоставленных чиновников якобы прилетал в Армению 25 апреля.

«Я не обладаю никакой информацией, ничего вам ответить не могу», – признался Песков.