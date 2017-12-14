Участник «АТО» признал виновность ВСУ в геноциде народа Украины

Участник силовой операции Киева в Донбассе, в прошлом активный сторонник «евромайдана» Александр Мединский на слушаниях Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко (УНТ) признал, что действующие власти Украины развязали геноцид.

Участник силовой операции Киева в Донбассе, выступивший в режиме видеоконференции на процессе в качестве свидетеля выразил готовность нести ответственность за действия, совершенные в зоне конфликта на востоке Украины, передает «Донецкое агентство новостей».

Мединский выразил уверенность, что предстать за содеянное перед трибуналом должны все участники силовой операции в Донбассе, включая представителей действующего военного и политического руководства Украины.

Он подчеркнул, что инициированный режимом Порошенко геноцид коснулся не только Донецкой и Луганской областей, но и всей Украины.

«В большей степени это относится к жителям «серой зоны» (районы примыкающие к линии соприкосновения в Донбассе), где затруднен доступ международных организаций, также не выплачивают пособия и пенсии. Около 1,5 млн человек подвергаются нечеловеческому обращению, в том числе со стороны «добровольцев» (участников добровольческих вооруженных формирований), которые заходят и грабят этих людей» – пояснил свидетель.

Он также заявил, что «Украина проводит и тарифный геноцид, повышая регулярно коммунальные тарифы до европейских стандартов, не поднимая уровень жизни».

Напомним, в феврале глава ДНР Александр Захарченко объявил, что ДНР в ответ на украинский закон о реинтеграции Донбасса создаст народный военный трибунал.

В конце марта Украинский народный трибунал начал слушания о преступлениях режима Порошенко. На первом заседании были выдвинуты обвинения Петра Порошенко, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, секретаря совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, начальника генштаба Виктора Муженко, министра обороны Степана Полторака, председателя Верховной рады Андрея Парубия и экс-премьера страны Арсения Яценюка.