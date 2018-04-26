Пентагон не стал обвинять Россию в использовании систем РЭБ против американцев

Американский министр обороны Джеймс Мэттис отказался возлагать ответственность на Россию за использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против самолетов США в Сирии.

«Я не могу сейчас возложить ответственность на россиян», – приводит его слова ТАСС.

Мэттис на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил заявил, что Сирия – это «очень загруженное пространство», где так присутствует Иран и сирийские правительственные силы.

В четверг глава командования по специальным операциям вооруженных сил США Тони Томас заявил, что «противники» якобы глушат системы американских самолетов в Сирии. Москва заявила, что не имеет к этому отношения, и назвала претензии необоснованными.

Между тем, в конце марта Министерство обороны России перебросило в Сирию новейшие вертолеты РЭБ Ми-8 МТПР-1. Буквально через день появились сообщения о том, что при подлете к Сирии самолеты начали терять сигнал GPS.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, на что способны российские комплексы РЭБ и почему их так боятся американцы.