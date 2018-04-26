В Совфеде прокомментировали жалобы Пентагона на радиоэлектронные атаки против ВВС США

Москва не имеет отношения к выводу из строя радиоэлектронных систем самолетов американских ВВС в Сирии, эти претензии ничем не обоснованы, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

«Не знаю, кого они имеют в виду под противниками, но Россия к этому никак не причастна, эти претензии не обоснованы», – заявил Серебренников, передает РИА «Новости».

По его словам, России «есть чем заняться в Сирии». «Страна на пути к мирной жизни, Россия помогает ей в этом. Военная полиция берет под охрану один город за другим», – сказал сенатор.

Ранее в четверг глава командования по специальным операциям вооруженных сил США Тони Томас на конференции по разведке в Тампе заявил, что «противники» якобы глушат системы американских самолетов в Сирии.

Напомним, в конце марта Министерство обороны России перебросило в Сирию новейшие вертолеты РЭБ Ми-8 МТПР-1. Буквально через день при подлете к Сирии самолеты начали терять сигнал GPS.