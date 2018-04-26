Власти Белоруссии обязали «тунеядцев» по полной платить за горячую воду и газ

Кабмин Белоруссии определил перечень субсидируемых государством услуг, за которую трудоспособные, но не занятые в экономике республики граждане будут платить полную стоимость, сообщила в четверг пресс-служба правительства.

«Правительством определены услуги, предоставляемые трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, а также условия их предоставления», – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы правительства Белоруссии.

Отмечается, что согласно постановлению кабмина по полной стоимости оплачивать предстоит горячее водоснабжение (с 1 января 2019 года) и газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение (с 1 октября 2019 года).

Ранее в правительстве Белоруссии сообщали, что в стране будет сформирована база данных не занятых в экономике граждан. Министерству труда и соцзащиты поручено обеспечить доступ местным органам к этой базе.

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет № 1, предусматривающий отмену специального денежного сбора с неработающих граждан.

В 2015 году Лукашенко подписал декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», более известный как «декрет о тунеядстве». По нему не работающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Извещения об уплате налогов получили более 470 тыс. граждан Белоруссии.

Против «декрета о тунеядстве» в стране прошло несколько акций протеста. При этом в марте 2017 года Лукашенко заявлял, что декрет отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор.