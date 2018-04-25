Галкин объединил Путина и «Игру престолов» в патриотическом ролике

Максим Галкин опубликовал видео в соцсети, где объединил Путина, «Игру престолов» и Грозного в патриотическом ролике, который посвятил Камчатке.

В рамках гастролей юморист Максим Галкин побывал на Камчатке и опубликовал ролик с видами региона. Фоном звучит музыка из сериала «Игра престолов». Видео опубликовано в Instagram.

После чего виды резко сменяются на кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где Грозный говорит: «Красота-то какая!»

«Дорогие друзья, здесь начинается Россия, – говорит Галкин, указывая на одноименный знак с медведями на Камчатке. – И вот, посмотрите, за этой горой она сразу торчит. Теперь нужно выяснить, где она заканчивается».

Следом идет ролик с президентом России Владимиром Путиным, который говорит, приобнимая ребенка: «Граница России нигде не заканчивается!»

После чего Юрий Яковлев в образе Ивана Грозного заканчивает «Лепота!»