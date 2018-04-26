Россиянок в Ираке приговорили к пожизненному

Уголовный суд Ирака приговорил двух гражданок России, обвиняемых в принадлежности к террористической группировке «Исламское государство*», к пожизненному заключению, сообщил представитель Высшего судебного совета страны Абдель Саттар Биркдар.

Биркдар сообщил, что Центральный уголовный суд вынес смертные приговоры в отношении пяти женщин, в том числе двух гражданок Азербайджана и трех гражданок Киргизии. Еще пять женщин – двух россиянок, двух азербайджанок и француженку – приговорили к пожизненному лишению свободы, передает РИА «Новости».

17 апреля суд в Ираке приговорил двух россиянок к пожизненному заключению за участие в террористической группировке «Исламское государство*».