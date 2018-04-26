Москвичей попросили придумать название розовой ветке метро

Мэрия Москвы открыла голосование по выбору названия 15-й, розовой, линии метро, которая будет введена в эксплуатацию в этом году.

В ходе голосования в проекте «Активный гражданин» москвичи решат, оставить ли розовой ветке рабочее название – «Кожуховская» или переименовать ее в «Некрасовскую». Можно предложить и альтернативный вариант, сообщает сайт мэра Москвы.

Отмечается, что в московском метро уже есть станция «Кожуховская» на Люблинско-Дмитровской линии. «Новая ветка никак не связана с районом Кожухово и даже к нему не ведет. В будущем такое несоответствие может привести к путанице», – говорится в сообщении.

Розовая ветка, которую введут в эксплуатацию в этом году, станет одной из самых длинных среди строящихся линий. На 15 километрах разместятся восемь станций, две из которых будут пересадочными: «Нижегородская», «Стахановская», «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Для технического обслуживания, ремонта и стоянки поездов новой линии будет построено электродепо, в котором сможет находиться 31 состав.

Напомним, в ноябре 2014 года участники проекта «Активный гражданин» выбрали для Кожуховской ветки розовый цвет.

При строительстве станции «Окская улица» розовой ветки рабочие нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.