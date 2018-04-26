Глава торпредства в Британии назвал последствия его закрытия

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26 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 11:24  |  vz.ru
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Украина по-бандитски отпугивает китайцев от уникального советского предприятия

Китайцы хотят забрать украинские технологии производства двигателей Фото: Марина Лысцева/РИА «Новости»
На крупнейшем украинском заводе по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» прошли обыски. Служба безопасности Украины считает, что контрольный пакет уникального предприятия желают захватить иностранцы – и это вовсе не Россия, как могло бы показаться. Может ли Киев помешать китайцам завладеть важнейшим активом, оставшимся Украине от СССР? Подробности...
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Трамп унизил Макрона «тактильной дипломатией»

Макрон пытается показать себя ровней Трампу и не дать тому использовать свое «перетягивающее рукопожатие»Фото: Joshua Roberts/Reuters
Более чем удивительная манера общения Дональда Трампа и Эммануэля Макрона вновь обратила на себя внимание. В ходе визита президента Франции в Вашингтон наблюдатели стали свидетелями настоящего политического шоу, которое сложно назвать иначе, чем глумлением Трампа над своим молодым французским коллегой. Подобной «тактильной дипломатией» отличается не только президент США. Подробности...
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Что стоит за слухами о необходимости «спрашивать разрешения на аборт у церкви»

Рождаемость в Белгородской области падает, но это связано не с ростом абортов, а с демографической ямойФото: Stefan Arendt/Imagebroker/Global Look Press
Информация об усложненной процедуре аборта в Белгородской области вызвала ажиотаж в Сети. Пока одни видят в этом агрессию со стороны РПЦ, другие ищут способ отстоять свои права. Есть ли юридическая сила у обходного листа на аборт, который вряд ли подпишет любой священник? Подробности...
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Пашинян способен уничтожить Армению

Есть подозрения, что Пашинян всерьез хочет пойти путем Михаила СаакашвилиФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Если власть в Армении будет «выкрикнута» на Майдане, это будет значить, что в Ереване нет международно признанной власти. И окружающим Армению государствам нет нужды выполнять обязательства по отношению к Армении», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он рассказал о прогнозах дальнейшего развития событий в Ереване. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Европейские депутаты брали взятки черной икрой

Наталия Янкова, публицист (Германия)
СМИ Германии обсуждают коррупционный скандал в Совете Европы, напрямую связанный с Азербайджаном. Возникает вопрос: почему столько лет не давали хода делу, в котором замешаны европейские чиновники такого высокого ранга? Подробности...
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Похожи ли события в Армении на февральскую революцию 1917 года?

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Я лично знал Сержа Саргсяна во времена его пребывания на посту министра внутренних дел. Карен Карапетян, с которым также неоднократно лично встречался, к сожалению, не политик. Преодолеет сегодняшний риск маленькая Армения? Подробности...

То, что Фейгин явился первой жертвой адвокатского кодекса, неудивительно

Андрей Бабицкий, журналист
К какому бы цеху – театральному, адвокатуре – ни принадлежали «люди со светлыми лицами», они уже не могут купить страховку от неприятностей, просто заявив о своей неустанной борьбе с «преступной властью». Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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          Глава торпредства в Британии назвал последствия его закрытия

          26 апреля 2018, 10:30

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Возможное закрытие торгпредства в Лондоне ударит по российскому и британскому бизнесу, заявил торговый представитель России в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.

          «Мне затруднительно комментировать слухи. Могу лишь сказать, что такой шаг Лондона, если он действительно будет предпринят, ударит и по российским, и по британским деловым кругам и еще сильнее усугубит и так мало позитивную ситуацию», передает РИА «Новости» слова Абрамова.

          Он отметил также, что торговое представительство России в Лондоне получило поддержку от представителей британского бизнеса после высылки российских дипломатов из Великобритании.

          «Как ни странно, мы получили поддержку от наших партнеров, когда началась вся эта история и высылка дипломатов. Это были в основном те бизнесмены, кто активно ведет бизнес в России. Те, кто видит реальную картину и ситуацию на российском рынке, и видят к себе хорошее отношение в Российской Федерации. Поэтому их видение отличается от официальной позиции», – сказал Абрамов.

          Напомним, 31 марта газета The Daily Telegraph сообщила, что британское правительство рассмотрит возможность закрытия торгового представительства России в Лондоне в ответ на высылку Москвой британских дипломатов.

          Посольство России в Лондоне не комментировало информацию Daily Telegraph о том, что власти Великобритании рассмотрят возможность закрытия торгового представительства России в британской столице.


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