Глава торпредства в Британии назвал последствия его закрытия

Возможное закрытие торгпредства в Лондоне ударит по российскому и британскому бизнесу, заявил торговый представитель России в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.

«Мне затруднительно комментировать слухи. Могу лишь сказать, что такой шаг Лондона, если он действительно будет предпринят, ударит и по российским, и по британским деловым кругам и еще сильнее усугубит и так мало позитивную ситуацию», – передает РИА «Новости» слова Абрамова.

Он отметил также, что торговое представительство России в Лондоне получило поддержку от представителей британского бизнеса после высылки российских дипломатов из Великобритании.



«Как ни странно, мы получили поддержку от наших партнеров, когда началась вся эта история и высылка дипломатов. Это были в основном те бизнесмены, кто активно ведет бизнес в России. Те, кто видит реальную картину и ситуацию на российском рынке, и видят к себе хорошее отношение в Российской Федерации. Поэтому их видение отличается от официальной позиции», – сказал Абрамов.



Напомним, 31 марта газета The Daily Telegraph сообщила, что британское правительство рассмотрит возможность закрытия торгового представительства России в Лондоне в ответ на высылку Москвой британских дипломатов.

Посольство России в Лондоне не комментировало информацию Daily Telegraph о том, что власти Великобритании рассмотрят возможность закрытия торгового представительства России в британской столице.