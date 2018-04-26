Встреча глав МИД России, Турции и Ирана по Сирии пройдет в Москве

Министры иностранных дел России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф проведут встречу по сирийскому урегулированию в Москве 28 апреля, говорится заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

«Главы МИД России, Турции и Ирана – гарантов на платформе «Астана» – встретятся в Москве 28 апреля, они всесторонне обсудят механизмы реализации соглашений, достигнутых в Астане, и дальнейшие шаги», – передает РИА «Новости» заявление турецкого МИД.

Напомним, Россия, Иран и Турция подписали меморандум о создании зон деэскалации в САР в мае 2017 года. Главными целями документа были заявлены скорейшее прекращение насилия, улучшение гуманитарной ситуации и «формирование благоприятных условий для продвижения политического урегулирования конфликта».