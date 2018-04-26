В парламенте Якутии начались обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в парламенте Якутии и ГУП «Комдрагметалл», сообщил информированный источник.

«Обыски проходят в парламенте и государственном предприятии «Комдрагметалл». О задержании и причинах не могу ничего сказать», – передает собеседник ТАСС, уточнивший, что обыски проводятся по линии УБЭПиПК МВД по региону.

Между тем, как сообщили в пресс-службе парламента, законодатели второй день проводят сессию.

«Все идет в рабочем порядке», – сообщили в пресс-службе, отказавшись подтвердить или опровергнуть информацию об обысках.

Как сообщают местные СМИ, обыски могут быть связаны с получением взятки одним из депутатов регионального парламента.



Тем временем представитель якутского ГУП «Комдрагметалл» опроверг информацию об обысках на предприятии.



«У нас все спокойно, никаких следственных действий не проходит», – заявила представитель предприятия, назвав информацию об обысках «странным хайпом».



Как сообщила представитель правового управления компании Светлана Осипова, на предприятии не проходят обыски, не проходили они и в предыдущие дни.

«Все тихо. Документов не изымали, правоохранители к нам не приходили», – передает РИА «Новости» слова Осиповой.