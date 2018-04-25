Ученые потребовали пресечь «вредоносную деятельность» Роскомнадзора

Совет Межрегионального общества научных работников (ОНР) потребовал остановить «вредоносную деятельность» Роскомнадзора и привлечь к ответственности сотрудников ведомства, виновных в перебоях в работе научных сервисов.

Ученые потребовали обеспечить «действенную защиту научных, образовательных и других социально значимых интернет-ресурсов» от исходящих от Роскомнадзора опасностей, говорится в обращении Совета ОНР к председателю правительства России Дмитрию Медведеву.

ОНР сообщает, что «из-за непрофессиональных действий» ведомства был ограничен доступ к сети научных контактов ResearchGate, архивам научных журналов издательства Wiley, центральному репозиторию библиотек Java, сайту журнала Science, поисковой системе Google.

Также блокировки привели срыву подачи заявок на гранты Российского фонда фундаментальных исследований, частичной остановке учебного процесса в СколТехе, МГУ, ВШЭ, нарушениям в работе сайта сообщества «Диссернет».

Эти сервисы, отмечают в ОНР, соблюдали законодательство РФ и не были запрещены судом.

Совет ОНР говорит о недопустимости практики «ковровых блокировок любой ценой». «Тот вред, который нанесли действия этого ведомства российской науке и образованию, а значит и всему обществу, никак не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании», – говорится в обращении.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским спецслужбам.

Роскомнадзор начал блокировку, связанных с мессенджером IP-адресов, 16 апреля. За неделю ведомство заблокировало 18 VPN и прокси-сервисов, которые предоставляли возможность доступа к мессенджеру Telegram.

Сообщалось о сбоях в работе YouTube, поисковой системы Google и Twitter.

Российский союз автостраховщиков (РСА) предупредил о проблемах с оформлением электронного ОСАГО из-за блокировки IP-адресов Google.