Аэропорт в Керчи возобновляет работу после 10 лет простоя

После десятилетнего перерыва муниципальный аэропорт Керчи возобновляет свою работу, сообщил глава городской администрации Сергей Бороздин.

«Планировалось возродить полеты, более того, уже возобновили. Восстановлена взлетно-посадочная полоса, получен аэронавигационный паспорт. Он уже как аэропорт принимает рейсы, пока только в светлое время суток. Уже принимает вертолеты и малые частные самолеты», – цитирует Бороздина ТАСС.

Также он отметил, что пока речь не идет о приеме и отправке самолетов большой вместимости.

«Чтобы аэропорт развивался и он был востребован, необходимо создать зоны отстоя воздушных судов, технического обслуживания и дозаправки, которых у нас пока нет. Планируем, что эта работа будет завершена к концу 2019 года», – отметил Бороздин.

По его словам аэропорт является муниципальным предприятием и передавать его в управление частным компаниям, в том числе в аренду, или концессию, не предполагается.

Керченский аэропорт открыли в конце 1940-х годов. Он осуществлял гражданские перевозки как внутри Крыма, так и в ряд городов за пределами республики – в Киев, Москву, Краснодар. В 2008 году авиасообщение прекратилось в связи с невостребованностью.