Ученые нашли в клетках человека новую форму ДНК

Ученые из Института медицинских исследований Гарвана (Австралия) впервые обнаружили в человеческих клетках необычные структуры ДНК, которые напоминают узлы.

Ранее такие формы ДНК удавалось получить только в лабораторных условиях. Ученые пока не могут сказать, какую роль играют эти структуры, однако предполагают, что они участвуют в процессе «чтения» последовательностей нуклеотидов, передает RT.

В обнаруженных формах организации ДНК зотистые основания сплетаются с цитозином не на противоположной, а на одной и той же цепи, образуя соединение, напоминающее узел.

Такие формы получали в конце ХХ века в лабораторных условиях. Тогда же выяснилось, что эти «конструкции» предпочитают кислую среду, нетипичную для организма человека, потому исследователи не надеялись найти подобное в живых клетках.

«Большинство из нас, думая о ДНК, представляют двойную спираль. Результаты нового исследования доказывают, что могут существовать другие структуры ДНК, которые также важны для наших клеток», – сообщил автор исследования – молекулярный биолог Дэниел Крайст.

Для поиска узлов внутри клетки ученые создали крошечный зонд – фрагмент антитела, который умеет распознавать узлы ДНК. С помощью специальных флуоресцентных маркеров генетики смогли «подсветить» области, где располагались новые формы ДНК, которые они назвали i-мотивами.

При этом светящиеся отметки то исчезали, то появлялись снова. Это подтолкнуло ученых на мысль о том, что, образовавшись, новая форма ДНК распадается, а затем формируется вновь на различных стадиях жизни клетки.

«Мы думаем, что формирование и распад i-мотивов ДНК позволяют им «включать» или «отключать» работу определенных генов, а также влиять на скорость считывания информации с этих генов», – отметил Крайст.

Специалисты предположили, что, вероятно, именно из-за своего «непостоянства» новая форма ДНК долгое время ускользала от их глаз.

Теперь ученые намерены выяснить, какими функциями обладают i-мотивы, а также как они влияют на здоровье человека.

Ранее ученые выяснили влияние вейпов на ДНК.