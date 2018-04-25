Эвакуаторов автомобилей предложили лицензировать

На заседании комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры предложили ввести лицензирование на эвакуацию автомобилей.

«Авторы инициативы предлагают ввести лицензирование на деятельность по грузовым перевозкам автомобильным транспортом, связанную с эвакуацией транспортных средств – на данный момент такой статьи в законе нет», – передает РИА «Новости» сообщение думы.

В 2017 году областная ГИБДД зафиксировала 13 ДТП с участием эвакуаторов, в результате которых один человек погиб и восемь получили ранения различной степени тяжести. В 2018 году произошло шесть таких ДТП, в которых два человека пострадали.

«В связи с повышенным риском и травмоопасностью услуги по эвакуации и перемещению транспортных средств считаем, что данную деятельность необходимо лицензировать. Это позволит повысить качество предоставляемых услуг, значительно сократить количество ДТП с участием специальной техники», – заявил председатель профильного комитета Олег Григорьев.

Члены комитета поддержали внесение поправок в федеральное законодательство, в случае получения положительных отзывов они будут рассмотрены на заседании Мособлдумы.