Джорджо Наполитано госпитализирован для срочной операции

Почетный президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано доставлен в больницу, сообщают информационные агентства.

ANSA сообщает, что ему проводится срочная операция на сердце, но детали не уточняются. Указывается, что перед госпитализацией Наполитано плохо себя почувствовал.

92-летний Наполитано активно участвует в политической жизни Италии, передает ТАСС.