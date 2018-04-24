СБУ заявила о задержании несостоявшегося «вагнеровца»

Ополченец Луганской народной республики задержан при попытке попасть на территорию, подконтрольную украинским властям, утверждает СБУ.

Мужчина пересекал линию разграничения через пункт пропуска «Зайцево» в Донецкой области. У него в обуви был обнаружен военный билет «2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР», утверждает СБУ.

По заявлению спецслужбы, ополченец пытался попасть на контролируемую украинскими властями территорию для получения заграничного паспорта гражданина Украины.

Загранпаспорт мужчине был якобы нужен для поездки в одну из стран Ближнего Востока, где он «планировал стать наемником в незаконном вооруженном формировании, созданном кураторами из спецслужб России» (видимо, имеется в виду так называемая ЧВК «Вагнера»). «Правоохранители задокументировали, что задержанный находился на боевых позициях во время обстрелов террористами Станицы Луганской», – считают в СБУ.

Мужчине вменяется ч. 1 ст. 258-3 УК Украины («создание террористической группы или террористической организации»). Он заключен под стражу.