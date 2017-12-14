Порошенко поймали на лжи в заявлении об украинской церкви

Дьякон Андрей Кураев разобрал полное выступление президента Украины Петра Порошенко на тему автокефалии Украинской православной церкви, назвав его «тупым нацистом».

«Порошенко таки тупой нацист», – озаглавил Кураев пост в своем блоге.

По словам дьякона, Порошенко в ходе выступления несколько раз допускает прямую ложь, в частности, в словах о том, что «Россия объявила Украину канонической территорией Российской Федерации» и о том, что верующим нужно «пояснить, что в храмах молятся за другую страну».

«В храмах УПЦ нет молитв о России. А вот в храмах России есть ежедневная особая молитва об Украине», – пояснил Кураев.

Он отметил опасность слов Порошенко о том, что «на территории одной страны должна быть только одна церковь», а на Украине их три и «это очень плохо».

«Именно эта формула веками порождает кровь», – считает Кураев.

Дьякон заметил, что не все верующие уйдут под начало одной церкви – и тогда их, видимо, украинским властям придется «объявлять вне закона» или «отбирать храмы».

«Вновь говорю: пока Украина не начнет осознавать свое разнообразие как свое богатство, а не как проблему – она будет танцевать на пороховой бочке», – заключил Кураев.

В воскресенье Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат начал работу по введению автокефалии Украинской православной церкви. Близкий ко Вселенскому патриархату источник сообщил, что так называемая Украинская православная церковь Киевского патриархата не получит автокефалии.

Председатель отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич пояснил, что Константинопольский патриархат, во-первых, «не сделает ничего такого, что бы помешало» всеправославному единству.