Шойгу заявил о создании условий для возрождения Сирии

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24 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 08:50  |  vz.ru
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Турции чудом удалось вернуть свое золото из рук Вашингтона

Ранее Германии ее собственное золото США так и не отдали Фото: Shannon Stapleton/Reuters
Турция приняла крайне неожиданное решение – она вернула домой все свои золотые слитки, хранившиеся в Соединенных Штатах Америки. И это не первая подобная попытка – ряд европейских стран уже пробовали сделать аналогичные шаги, хотя и неудачно. С чем связано решение Анкары, почему европейское золото хранится в США и правдивы ли слухи о том, что на самом деле оно давно уже на самом деле истрачено? Подробности...
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Что Россия проиграла в Армении

Никакие протесты в Армении не могут повлиять на российско-армянские отношенияФото: Артем Геодакян/ТАСС
События в Армении немедленно напомнили аналогичные акции, происходившие на пространстве бывшего СССР и не только. Заговорили об «армянском майдане» и о том, что теперь Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути. Реальны ли подобные опасения, что там произошло на самом деле и зачем России нужна Армения? Подробности...
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Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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Интересы России в Ливии защищены хитрой политикой

Западные и арабские СМИ настаивают, что Москва уже давно вооружает армию Хафтара Фото: Esam Al-Fetori/Reuters
И у Москвы, и у держав, которые с ней конкурируют, есть серьезные экономические интересы в Ливии. Порты там слишком прибыльны и удобны, а нефть слишком легко добывать, чтобы за все за это не бороться. Но что будет теперь, когда главный союзник России в Ливии – фельдмаршал Хафтар – рискует уйти из большой политики? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Победу революции в Армении присудила армия

Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Сначала люди бродят по улицам и кричат. Иногда их бьют палками полицейские, иногда они, напротив, бьют палками полицейских. Происходят митинги разнообразные. А потом армия говорит, кто в этой зарнице победил. Подробности...

Взрослые граждане XXI века ведут себя примитивнее капризного ребенка

Эдуард Биров, журналист
Когда очередной юноша взбирается на баррикады и призывает к свержению режима, на самом деле приближая уничтожение Родины, в этом нет ничего удивительного. Подробности...
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Означает ли это, что Армения сдана антироссийским силам?

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Если армяне не пойдут по пути сомалийцев, то все у них будет хорошо, ну то есть так, как есть сейчас – с российской крышей во враждебном окружении. А что с этого России – и какая нам от этого выгода или потеря? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
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          Шойгу заявил о создании условий для возрождения Сирии

          24 апреля 2018, 07:47

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          В Сирии созданы все необходимые условия для возрождения единого, неделимого государства, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

          «В настоящее время созданы все условия для возрождения Сирии как единого, неделимого государства. Но для достижения этой цели необходимо приложить усилия не только России, но и другим членам мирового сообщества. Рассчитываем на поддержку государств-членов ШОС», передает РИА «Новости» слова Шойгу на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине.

          По словам министра обороны, в результате уникальных гуманитарных операций, которые проведены в Алеппо и Восточной Гуте под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон, спасены сотни тысяч мирных жителей.

          «Только из Восточной Гуты через специально созданные гуманитарные коридоры в безопасные места было выведено более 172 тыс. человек», – заявил Шойгу.

          Он отметил также, что «борьба с международным террором неразрывно связана с решением гуманитарных проблем».

          По его словам, многие жители «уже вернулись в освобожденные от незаконных вооруженных формирований районы, где налаживается мирная жизнь».

          По его оценке, важнейшим мероприятием стал проведенный в конце января этого года в Сочи по инициативе России Конгресс сирийского национального диалога, «который позволил активизировать женевский процесс политического урегулирования».

          «Сегодня от боевиков освобождена большая часть территории Сирии, с остальными террористами идут переговоры по сложению оружия. Сорваны планы образования псевдохалифата», сказал Шойгу.

          Он отметил, что ситуация в Сирии стала меняться к лучшему «в 2015 году, после начала операции российских Воздушно-космических сил и создания реального антитеррористического альянса с участием Ирана, России и Турции».

          Напомним, 16 апреля в Минобороны России рассказали, что в сирийской провинции Восточная Гута налаживается процесс мирной жизни.


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