Шойгу заявил о создании условий для возрождения Сирии

В Сирии созданы все необходимые условия для возрождения единого, неделимого государства, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В настоящее время созданы все условия для возрождения Сирии как единого, неделимого государства. Но для достижения этой цели необходимо приложить усилия не только России, но и другим членам мирового сообщества. Рассчитываем на поддержку государств-членов ШОС», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине.

По словам министра обороны, в результате уникальных гуманитарных операций, которые проведены в Алеппо и Восточной Гуте под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон, спасены сотни тысяч мирных жителей.

«Только из Восточной Гуты через специально созданные гуманитарные коридоры в безопасные места было выведено более 172 тыс. человек», – заявил Шойгу.



Он отметил также, что «борьба с международным террором неразрывно связана с решением гуманитарных проблем».

По его словам, многие жители «уже вернулись в освобожденные от незаконных вооруженных формирований районы, где налаживается мирная жизнь».



По его оценке, важнейшим мероприятием стал проведенный в конце января этого года в Сочи по инициативе России Конгресс сирийского национального диалога, «который позволил активизировать женевский процесс политического урегулирования».

«Сегодня от боевиков освобождена большая часть территории Сирии, с остальными террористами идут переговоры по сложению оружия. Сорваны планы образования псевдохалифата», – сказал Шойгу.



Он отметил, что ситуация в Сирии стала меняться к лучшему «в 2015 году, после начала операции российских Воздушно-космических сил и создания реального антитеррористического альянса с участием Ирана, России и Турции».

Напомним, 16 апреля в Минобороны России рассказали, что в сирийской провинции Восточная Гута налаживается процесс мирной жизни.