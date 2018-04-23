Климкин: Россия сделала Украину полигоном

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Россия превратила Украину в полигон для дестабилизации демократии.

«То, что Россия делает в Украине – это полигон для дальнейшей дестабилизации всего демократического общества», – цитирует «Укринформ» Климкина.

По его утверждению, накануне выборов в Украине попытки расшатать ситуацию в государстве активизируются. Климкин также добавил, что «гибридная российская агрессия» против Украины позволяет Москве испытывать методы дестабилизации ситуации и в других государствах.

В марте Климкин обвинил Россию в ведении третьей мировой войны.