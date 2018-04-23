Украина названа одной из самых грязных стран мира

Международный Институт воздействия на здоровье (Health Effects Institute) обнародовал отчет «Состояние воздуха в мире 2018», согласно его данным, Украина является одной из стран мира с самым загрязненным воздухом.

От болезней, связанных с загрязнением атмосферы, больше всего умирают в Индии и Китае – более 1 млн человек. Однако Афганистан занял первое место по показателю смертей на душу населения.

В числе лидеров находится и Украина, на счету которой 80 погибших от последствий загрязнения воздуха на 100 тыс. населения, сообщает Texty. По этому показателю страна может сравниться в Европе лишь с Болгарией. В России показатель фиксируется 62 смерти на 100 тыс. населения.

Большинство подобных смертей на Украине связано с загрязнением воздуха твердыми частицами и твердым топливом, например, углем.

Также в список стран с высоким показателем смертности из-за загрязнения воздуха попали Пакистан, Индия, Нигерия и Саудовская Аравия.