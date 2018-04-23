Путин предоставил гражданство России 40 иностранцам

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства 40 иностранцам.

Текст указа опубликован на официальном портале публикации правовой информации.

Среди иностранцев, получивших гражданство, в основном выходцы из бывших республик СССР – Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Украины, Молдавии и т.д. Также есть уроженцы Афганистана, Марокко и Вьетнама.

Также в понедельник Путин подписал указ о предоставлении звания Героя труда пяти россиянам, в том числе худруку «Ленкома» Марку Захарову.