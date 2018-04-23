Ультраправые и мигранты подрались на Лесбосе

В городе Митилини на греческом острове Лесбос ультраправые активисты подрались с мигрантами, разбившими временный лагерь.

Националисты потребовали от мигрантов уйти из города, на что те ответили сидячей забастовкой, передает телеканал «Россия 24». В результате конфликта стороны забросали друг друга бутылками с зажигательной смесью и кусками асфальта.

Беженцам даже пришлось взять в кольцо женщин и детей, чтобы те не пострадали от действий правых. В потасовку пришлось вмешаться полицейским, которые прекратили беспорядки.

Мигранты объяснили, что были вынуждены построить импровизированный лагерь так как в сепеццентрах для беженцев очень плохие условия содержания. Там уже не хватает места, при этом на остров каждый день прибывают все новые мигранты.

Напомним, в августе 2017 года Берлин направил Афинам почти 400 запросов о возвращении мигрантов для того, чтобы вопрос о предоставлении им политического убежища или соответствующем отказе решался на греческой территории. Аналогичные запросы поступили от Великобритании, Нидерландов, Норвегии и Франции.