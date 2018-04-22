Порошенко уличили в неверном подсчете «ценности» украинского паспорта

Расхваливая украинский паспорт, президент Украины Петр Порошенко запутался в цифрах.

В рейтинге Henley & Partners Украина занимает 80-е место. В прошлом году страна находилась на 99-м. Порошенко заявил, что «ценность» украинского гражданства выросла на 20 позиций, в действительности же Украина прибавила по этому показателю 19 позиций.

Лучший результат среди стран СНГ показала Россия, которая находится на 63-м месте. Лидером рейтинга стала Франция, передает РИА «Новости».

Цінність українського паспорта зросла на 20 позицій в індексі громадянств світу кампанії Henley&Partners



Експерти міжнародного рейтингу відзначили стрибок цінності українського громадянства за останній рік завдяки відкриттю кордонів ЄС для українців

#ЦінуймоУкраїнськийПаспорт pic.twitter.com/Oyo6Qn4zPG — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 апреля 2018 г.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что Украина оказалась на грани потери безвиза с ЕС. Позже ЕС выдвинул требования по сохранению безвизового режима с Европой для Украины. При этом в Германии признавались, что не могут представить Украину в составе ЕС.