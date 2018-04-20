Цивилев удовлетворен отказом суда в проведении 21 апреля митинга в Кемерово

Врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что удовлетворен решением Кемеровского областного суда отказать в проведении митинга в свою поддержку, который был запланирован на субботу, 21 апреля.

«Позиция руководства области и города была однозначной с самого начала: никаких митингов в дни скорби нет и быть не может. Здесь даже обсуждать нечего. Я удовлетворен тем, что областной суд занял такую же позицию», – цитирует Цивилева РИА «Новости».

Митинг был инициирован активистом Владимиром Горенковым. Первоначально администрация Кемерово отказала в его проведении, но в четверг Центральный районный суд отменил запрет городской администрации. Мэрия подала апелляцию в Кемеровский областной суд, который отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении исковых требований Горенкова к администрации города.

Напомним, 5 апреля с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым провел встречу президент России Владимир Путин, на ней обсуждались вопросы развития региона. В начале апреля Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Цивилев был назначен врио главы Кузбасса.