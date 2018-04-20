Задержан подозреваемый в краже сурдокамеры Гагарина

В Москве полиция задержала подозреваемого в краже сурдокамеры, в которой, возможно, тренировался Юрий Гагарин, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Задержанным является 29-летний житель Мурманской области. Его подозревают «в краже музейного экспоната с открытой автостоянки на северо-западе Москвы», передает ТАСС.

В данный момент полиция ищет соучастников преступления.

Сурдокамера была похищена с предприятия, где проводилась экспертиза с целью выяснения, та ли это сурдокамера, в которой тренировался Гагарин.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.