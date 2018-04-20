Лукашевич указал на лицемерное отношение Запада к Савченко

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил удивление по поводу двойных стандартов и лицемерия западных стран, проигнорировавших тюремное заключение и голодовку депутата Верховной рады Надежды Савченко.

«Удивляет лицемерие и двойные стандарты западных стран применительно к украинскому кризису», –заявил Лукашевич, напомнив на заседании постсовета ОБСЕ о том, что раньше Запад активно интересовался судьбой этого человека, находящегося ныне на Украине в заключении, слова которого передает РИА «Новости».

Напомним, в среду Савченко доставили в суд для принудительного получения биологических образцов. В прошлую пятницу Савченко приостановила голодовку, чтобы состояние ее здоровья позволило пройти полиграф.

В начале марта Савченко арестовали в связи с подозрениями в подготовке теракта в Верховной раде. В ответ она объявила голодовку.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как на Украине Савченко превратилась из «героини» в «террористку», а также о том, как Киев второй раз сделал из Савченко национального героя.