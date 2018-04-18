У Савченко собрались принудительно брать биологические образцы

Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко доставили в суд для принудительного получения ее биологических образцов; сама она утверждает, что их у правоохранителей и так скопилось достаточно.

Сама Савченко перед заседанием заявила, что у правоохранителей ее биологических образцов достаточно, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Они хотят взять образцы принудительно, несмотря на то, что у них есть множество окурков, стаканчиков, из которых я пила, где они могут взять полно моей слюны», – заявила Савченко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Савченко приостановилаголодовку, чтобы состояние ее здоровья позволило пройти полиграф. В начале марта Савченко арестовали в связи с подозрениями в подготовке теракта в Верховной раде. В ответ она объявила голодовку.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как на Украине Савченко превратилась из «героини» в «террористку», а также о том, как Киев второй раз сделал из Савченко национального героя.