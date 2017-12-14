Савченко прервала голодовку

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, согласилась прервать голодовку, сообщил ее адвокат Олег Соловей.

«Надежда Викторовна согласилась приостановить голодовку на три дня, чтобы состояние ее здоровья позволило пройти полиграф. Я сейчас иду за продуктами», – приводит его слова «Украинская правда».

Ранее Савченко заявляла, что не намерена прекращать голодовку, несмотря на ухудшение состояния здоровья.

В начале марта Совченко арестовали в связи с подозрениями в подготовке теракта в Верховной Раде. Савченко в ответ объявила голодовку. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как на Украине Савченко превратилась из «героини» в «террористку», а также о том, как Киев второй раз сделал из Савченко национального героя.