Савченко сказала, когда закончит голодовку

Арестованная по обвинению в подготовке госпереворота депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что не намерена прекращать голодовку, несмотря на ухудшение состояния здоровья.

«Здоровье от голодовки ухудшается в пределах нормы, не критически. Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою деятельность как народный депутат Украины и политическую деятельность», – написала Савченко в Facebook.

Тем временем сестра депутата – Вера в эфире канала «112 Украина» сообщила, что Савченко увезли в четверг из СИЗО в госпиталь.

«По информации, которую мне предоставили в СИЗО, ее уже увезли в клинику СИЗО на обследование. То есть я не думаю, что ее перевели, просто, если я правильно поняла, увезли на обследование. Сегодня буду просить о свидании, чтобы понять, чем это все закончится», – передает ТАСС слова Веры Савченко.

Напомним, 23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко, которую генпрокуратура Украины заподозрила в подготовке теракта в Верховной Раде. Савченко в ответ в суде объявила голодовку, ее состояние позднее ухудшилось.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как на Украине Савченко превратилась из «героини» в «террористку», а также о том, как Киев второй раз сделал из Савченко национального героя.