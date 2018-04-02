Президенты России и Египта обсудили Сирию и обстановку на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси и обстановку в Сирии с учетом предстоящего в Анкаре саммита Россия-Турция-Иран, а также общую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора лидеры России и Египта отметили совпадение и близость позиций двух стран по ситуации на Ближнем Востоке.

«Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах, включая энергетику, промышленность и транспорт.», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В пресс-службе отметили, что в целом беседа носила конструктивный, дружественный характер.

Напомним, в минувшую пятницу тысячи палестинцев приняли участие в акциях протеста на границе сектора Газа. В результате столкновений между израильскими военными и палестинскими демонстрантами погибли 15 человек, еще более 1,4 тыс. получили ранения.

Лига арабских государств (ЛАГ) объявила о созыве экстренного заседания на уровне постоянных представителей по ситуации в секторе Газа