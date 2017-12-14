Россия потребовала от ОЗХО предоставить доступ к делу Скрипаля

Постпред при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил, что Россия направила ноту в ОЗХО, чтобы получить доступ к результатам расследования инцидента в Солсбери.

По его словам, Россия будет настаивать на участии в расследовании дела Скрипаля российских экспертов, передает ТАСС.

Он добавил также, что техническая экспертиза ОЗХО не позволит определить страну происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали.

Накануне сообщалось, что Россия направила в техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) список из 13 вопросов, связанных с инцидентом в британском Солсбери.

Напомним, 4 марта Сергей и Юлия Скрипали были найдены без сознания на скамейке в Солсбери. Британские власти заявляют, что они пострадали от нервно-паралитического газа «Новичок», и безосновательно обвиняют в произошедшем Россию. Не дожидаясь результатов расследования, Лондон выслал российских дипломатов, а также воспользовался инцидентом для наращивания военных расходов.

Россия подчеркивала, что не разрабатывала газ «Новичок».