Москва направила в ОЗХО вопросы по делу Скрипаля

Россия направила в Техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) список из 13 вопросов, связанных с инцидентом в британском Солсбери, сообщил МИД.

«1 апреля постоянное представительство Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в Техсекретариат Организации список вопросов по сфабрикованному против России «делу Скрипалей», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Уточняется, что список состоит из 13 вопросов. В частности, в одном из них Москва спрашивает о том, «какого рода помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО» в связи с «делом Скрипалей».

«Направляла ли британская сторона Техсекретариату какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию (оперативную, медицинскую, правовую и так далее)?» – следует из еще одного вопроса.

Кроме того, Россию интересует, чего хотят британцы от ОЗХО: подтверждения факта применения нервно-паралитического вещества или же признания, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации.

Москва просит уточнить, кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, посетившую Великобританию, какие специалисты вошли в ее состав, а также сколько времени потребуется Техсекретариату ОЗХО для того, чтобы завершить расследование инцидента в Солсбери.

Накануне МИД России задал 14 вопросов Лондону по сфабрикованному против России «делу Скрипалей». В основном они касаются сокрытия «доказательств» и нюансов этого дела. Британские СМИ сочли эти вопросы «циничными».

Напомним, 4 марта Сергей и Юлия Скрипали были найдены без сознания на скамейке в Солсбери. Британские власти заявляют, что они пострадали от нервно-паралитического газа «Новичок», и безосновательно обвиняют в произошедшем Россию. Не дожидаясь результатов расследования, Лондон выслал российских дипломатов и призвал другие страны следовать примеру Великобритании. Кроме того, Британия воспользовалась инцидентом в Солсбери как предлогом для наращивания военных расходов.