Постпред при ОЗХО подтвердил, что в России не разрабатывался «Новичок»

Россия никогда не занималась разработкой отравляющего вещества, известного на Западе как «Новичок», заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

«Я могу ответственно сказать – независимо от того, каких химиков сейчас цитируют: в Российской Федерации никогда не осуществлялись никакие научно-конструкторские, опытные работы, не было никакой программы под названием «Новичок», – приводит его слова «Российская газета».

По его словам, в советские времена, начиная с 1970-х годов, советские ученые приступили к созданию новых видов отравляющих нервно-паралитических веществ, однако похожие разработки велись и в западных странах, этим занимались англичане, американцы.

«В открытых источниках можно найти много ссылок на незадекларированные вещества нервно-паралитического свойства, которые на Западе почему-то называют «Новичок», – отметил Шульгин, подчеркнув: Повторяю, что никакого отношения к этому «Новичку» мы не имеем».

Между тем, британские СМИ пишут о том, что бывший полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», привезенным из России в пачке гречки.