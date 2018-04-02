Акции компаний группы «Сумма» упали на фоне ареста Магомедова

В понедельник акции ДВМП, НМТП и «Трансконтейнера» упали в цене из-за ареста совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, свидетельствуют данные торгов.

Так, на 10.11 мск акции ДВМП (Дальневосточное морское пароходство – головной компания транспортной группы Fesco) падали в цене на 18,4%, «Трансконтейнера» – на 3,8%, НМТП – на 2,9%, сообщает РИА «Новости».

При этом индекс Мосбиржи повышался на 0,2%.

Fesco (входит в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова) владеет 25,07% «Трансконтейнера». Группа «Сумма» и «Транснефть» в данный момент на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.).

В субботу Тверской суд Москвы санкционировал арест Зиявудина Магомедова. Позже были арестованы его брат Магомед Магомедов и гендиректор фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артур Максидов.

Полиция заподозрила совладельцев «Суммы» в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Максидова подозревают в хищениях почти на 669 млн рублей.