Рынок акций вырос по индексам

Рынок акций России в начале торгов рос на 0,1-0,2% по индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск понедельника вырос на 0,1% и составил 2274 пунктов, индекс РТС рос на 0,2% и составил 1252 пунктов, передает РИА «Новости».