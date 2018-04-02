Госдума запустила новый сайт

Госдума обновила официальный сайт, сделав его удобнее для пользователей, в том числе при работе с мобильных устройств; в данный момент ресурс работает в тестовом режиме, и в специальном разделе любой желающий сможет оставить отзыв или пожелание, говорится в сообщении думской пресс-службы.

«Обновленный дизайн сайта стал адаптивным для всех устройств – компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. Технические возможности нового сайта позволяют использовать все современные форматы, что сделает новости более доступными и понятными: с помощью графических и видеоматериалов пользователям будут разъяснять законопроекты и иную информацию о деятельности депутатов и Государственной думы», – передает ТАСС текст пресс-релиза ведомства.

Тексты новостей на сайте теперь будет готовить редакция, состоящий из профессиональных журналистов с опытом работы в ведущих федеральных изданиях.

Кроме того, на сайте появился специальный раздел сервисов, доступ к которым обеспечивается с главной страницы, благодаря чему пользователи могут быстро отыскать интересующие их законопроекты и ознакомиться с каждым этапом работы с ними – от внесения до принятия, узнать результаты голосования, отправить обращение, ознакомиться со стенограммами и правовыми базами.

На сайте стало проще узнать интерсующую информацию о депутате, «представляющем конкретный избирательный округ», отправить ему сообщение и ознакомиться с результатами его работы.

Сайт Госдумы будет работать в тестовом режиме в течение нескольких месяцев. За это время разработчики планируют получить «обратную связь от граждан, экспертного сообщества и журналистов, с учетом мнения которых ресурс будет доработан». Для этой цели также был создан специальный раздел.

До конца весенней сессии палаты планируется запуск и англоязычной версии сайта для иностранной аудитории.

Председатель думского комитета по информационной политике Леонид Левин заявил, что развитие современных технологий сформировало у граждан определенные требования к удобству и эффективности интернет-ресурсов, созданных для взаимодействия с органами госвласти, потому важно было создать новую версию сайта нижней палаты российского парламента.

Он добавил, что модернизация сайта была инициирована председателем Госдумы Вячеславом Володиным, и в процессе принимали участие представители всех парламентских фракций.

«Существенным образом изменились принципы предоставления информации и взаимодействия с посетителем ресурса, начиная от подачи новостей о деятельности законодательного органа, заканчивая удобством пользовательского интерфейса. Если ранее официальный сайт выполнял скорее функции справочника, то в новой версии реализована идея максимального сокращения дистанции между избирателями и депутатами», – сказал Левин.

Глава комитета подчеркнул, что запуск новой версии сайта является первым этапом по модернизации и приведению к единым стандартам по оформлению и функциональности всех информационных систем и сервисов Госдумы, включая официальные разделы профильных комитетов.