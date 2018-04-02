Авиаконструктор «Антонова» рассказал, как умирает легендарное предприятие

Бывший заместитель главного конструктора украинского госпредприятия «Антонов» Анатолий Вовнянко рассказал о плачевном состоянии авиапроизводителя и его шансах на выживание.

Вовнянко посетовал, что разработка новых самолетов на Украине была прекращена еще в 2005 году, а с 2015 года в стране прекратилось и штучное производство, передает РИА «Новости».

Так, по данным авиаконструктора, за последние 12 лет на Украине «были построены только так называемые самолеты-демонстраторы Ан-178 и Ан-132D, которые являются модификациями самолетов Ан-148 и Ан-26, созданных (...) 15-50 лет назад».

Причем, как отмечает эксперт, созданные демонстраторы по характеристикам уступают современным зарубежным аналогам, которые серийно производятся и продаются во всем мире, включая страны СНГ.

«А поскольку традиционные рынки, в особенности Россия, для самолетов ГП «Антонов» утрачены, то найти новые рынки не удается», – уверен бывший заместитель главного конструктора украинского госпредприятия «Антонов».

Вовнянко также раскритиковал кадровую политику предприятия, отметив, что последние несколько лет позиции топ-менеджеров занимают люди с опытом работы не в авиационной, а в автомобильной и тракторной промышленности.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках украинского «Антонова» обойти санкции против России через Белоруссию.