США приняли новые меры для вытеснения России с оружейного рынка

Глава управления Белого дома по торговой и промышленной политике Питер Наварро заявил, что США упрощают правила экспорта вооружения для своих партнеров в целях снижения их зависимости от оружия из России и Китая.

«Предоставление нашим союзникам и партнерам большего доступа к американскому оружию также уменьшит их зависимость не только от китайских подделок, но и от российских систем, что согласуется с противодействием американским противникам через Закон о санкциях (CAATSA)», – сказал Наварро, передает РИА «Новости».

Новый вариант «Политики США в области передачи обычных вооружений» опубликовали в четверг на сайте Белого дома. Правила экспорта оружия будут осуществляться в соответствии с Законом об экспортном контроле над вооружениями 1976 года с некоторыми поправками.

Отметим, ранее в Госдепе заявили, что Турция может подпасть под санкции США в рамках закона CAATSA после покупки зенитных ракетных комплексов С-400 у России.

В августе президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Согласно ему, американские власти могли вводить ограничения против клиентов российского оборонно-промышленного комплекса в случае заключения крупных сделок.