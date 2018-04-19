В Белфасте два человека погибли при крушении самолета

Небольшой самолет упал недалеко от международного аэропорта столицы Северной Ирландии – Белфаста, пишет газета Daily Express.

Отмечается, что по предварительным данным погибли два человека, передает ТАСС.

По информации издания Belfast Telegraph, потерпел крушение самолет Cessna. О модели судна не сообщается. На месте ЧП работают спасатели.