У сирийской танковой дивизии заметили «ракетного монстра»

Известная как «танковый спецназ» 4-я сирийская танковая дивизия получила на вооружение «ракетного монстра» – аналог российской ТОС-1А «Солнцепек», созданный инженерами и конструкторами этого элитного соединения.

Военные эксперты, ранее оценивая сирийские ракетные машины, предполагали, что за созданными мини-ТОСами на шасси БМП-1 последуют и варианты на базе танкового шасси. Новая штурмовая машина, замеченная в Сирии, как раз создана на основе танка Т-72. Она получила название Golan 1000. Калибр пусковых установок машины – 500 мм, сообщает «Российская газета».

«Тяжелая реактивная пусковая установка на танковом шасси стала закономерным развитием линейки импровизированных реактивных систем Golan, что в малых количествах производятся ремонтными мастерскими 4-й танковой дивизии сирийской армии», – отметил один из ведущих экспертов по сирийскому кризису Юрий Лямин.

По его словам, ранее в этом ряду были относительно небольшие системы Golan 65 и Golan 250 на шасси пикапов, более тяжелые Golan 300 и Golan 400 на базе грузовых автомобилей.

Дальность таких систем составляла всего 2-3 км, но мощная боевая часть импровизированных ракет делает технику грозным оружием в черте города, отметил эксперт.

Боевая машина, судя по фотографиям, уже была опробована в ходе боевых действий в районе Дамаска.