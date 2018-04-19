ХК ЦСКА наказал нападающего за сон

Хоккейный клуб ЦСКА вывел из состава форварда Сергея Шумакова за нарушение режима сна.

Как сообщает издание «Бизнес Online», Шумаков не тренируется с командой и не находится в расположении армейцев. По данным газеты, Шумаков после первого матча финала Кубка Гагарина нарушил режим сна, что не понравилось главному тренеру клуба Игорю Никитину.

Тем временем сам Шумаков заявил, что не играл из-за травмы.



«Пока не могу сказать, когда смогу вернуться», – передает ТАСС слова хоккеиста.



Отметим, впрочем, что на официальном сайте КХЛ, где публикуется список травмированных игроков, фамилии Шумакова нет.