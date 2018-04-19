Ученые нашли доказательства продолжения эволюции человека

Ученые из института молекулярной бионауки и Квинслендского института мозга нашли подтверждения продолжающейся эволюции человека.

Австралийские ученые планировали найти возможность зафиксировать эволюционные изменения современного человека. Для этого они изучали геномные данные более 126,5 тыс. человек, собранных в британском биобанке, передают Вести.Ru со ссылкой на публикации научного журнала Nature Genetics.

Они изучили 28 сложных признаков, наследуемость которых зависит от ряда генов. К примеру, это облысение у мужчин, индекс массы тела, возраст начала менструации у женщин, возраст рождения первого ребенка, отношение окружностей талии и бедер и другие. Эти параметры, считают ученые, позволяют увидеть разницу между поколениями.

Один из авторов исследования Цзянь Ян отметил, что с большей вероятностью следующему поколению будут переданы признаки, которые повышают шансы на выживание. Но происходит и обратное. Доказательства такого негативного отбора ученые обнаружили в нескольких пунктах. Прежде всего, речь идет о признаках, связанных с сердечно-сосудистой и репродуктивной функцией. Так, зафиксированы признаки изменения артериального давления и изменения в соотношении окружностей талии и бедер. Уточняется, что увеличение объема жира на талии связан с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее австралийские ученые выяснили назначение огромных носов у неандертальцев.