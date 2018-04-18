Сирия показала российский пусковой модуль «Стрелец»

Минобороны Сирии опубликовало ролик, на котором показаны новейшие комплексы ПВО, стоящие на вооружении сирийской армии; среди прочих образцов оружия продемонстрирован пусковой модуль «Стрелец» российского производства.

На видео, опубликованном на YouTube, продемонстрированы, кроме «Стрельца», также ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», ЗРК «Бук-М2Э».

«Стрелец» предназначен для пуска ракет «Игла» и «Игла-С».

Этот комплекс впервые продемонстрирован на видео в Сирии, хотя сведения о наличии у этой страны этого вооружения появлялись и ранее.

В ноябре прошлого года Генштаб России сообщал, что в Сирии «активно использовался разведывательно-ударный контур в составе комплекса разведки, управления и связи «Стрелец» и бомбардировщика Су-24М».

Интерес к сирийским средствам ПВО российского производства появился после успешной работы этих систем при отражении удара западных стран по Сирии.