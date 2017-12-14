Украина захотела отказаться от желтого сигнала светофора

Возможность отменить желтый сигнал в светофорах Украины обсуждалась на заседании кабмина страны.

Кабинет министров Украины поручил рассмотреть вопрос об отмене желтого сигнала светофора министерству внутренних дел, министерству инфраструктуры, государственному агентству автомобильных дорог «Укравтодор», национальной полиции и госслужбе по безопасности на транспорте, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Украины.

Отмечается, что поводом для появления этой инициативы стала автомобильная авария в Днепропетровской области, ставшая причиной смерти девяти человек.

Напомним, во вторник в Кривом Роге на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Героев АТО (название силовой операции в Донбассе) столкнулись легковой автомобиль, микроавтобус и автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий города. На месте аварии погибло восемь человек, госпитализировано – 18. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины в больнице.

Напомним, 6 марта автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил пенсионера в центре Киева.